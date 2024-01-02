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2 січня 2024, 15:48

Майже 82% проблемних кредитів належать держбанкам — нардеп

За 11 місяців минулого року обсяг проблемних кредитів (NPL) скоротився на 9 млрд грн, а майже 82% таких кейсів належать державним банкам. Про це повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

За 11 місяців минулого року обсяг проблемних кредитів (NPL) скоротився на 9 млрд грн, а майже 82% таких кейсів належать державним банкам.

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Нардеп посилається на дані Нацбанку станом на 1 грудня 2023 року. Зокрема Гетманцев пише, що обсяг непрацюючих кредитів (NPL) становив 423,1 млрд грн. У листопаді їх обсяг зменшився на 2,1 млрд грн, за 11 місяців з початку року — на 9 млрд грн.

81,9% NPL належать держбанкам. Загальна сума (без Привату) становить 167 млрд грн (+22,8 млрд грн з початку року). Збільшення відображає додавання NPL Сенсу банку, який було націоналізовано у липні. Водночас обсяг проблемних кредитів Привату (179,3 млрд грн) залишається відносно стійким (+0,4 млрд грн з початку року). Левову частку останніх складають NPL видані підприємствам, пов’язаним із колишніми власниками банку, зазначив Гетманцев.

Частка NPL від загального обсягу кредитного портфеля зменшилась до 37% («мінус» 1,1 в.п. з початку року). Це найменше значення частки NPL у поточному році. До повномасштабної війни ця частка складала 26,6%.

Раніше «Мінфін» писав, що Приватбанк продає портфель безнадійних споживчих кредитів на 500 млн.

Читайте також: Небанки з 1 січня зобов'язані розкривати умови кредитів: вступив у дію закон

Джерело: Мінфін
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