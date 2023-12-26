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26 грудня 2023, 12:39

Приватбанк продає портфель безнадійних кредитів на 500 млн

Привабанк розпочинає продаж портфелю безнадійних кредитів на суму 500 мільйонів гривень. Портфель включатиме понад 60 тисяч споживчих кредитів, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Привабанк розпочинає продаж портфелю безнадійних кредитів на суму 500 мільйонів гривень.

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З портфелю для продажу виключені кредити військових та мешканців окупованих територій або тих, де ведуться активні бойові дії.

«Зменшення витрат державного Приватбанку на обслуговування безнадійних кредитів сьогодні працює на бюджет держави та всю Україну, оскільки витрати банку на подальше супроводження запропонованого на продаж портфеля з урахуванням судових зборів перевищують очікувану ціну продажу», — відзначає заступник голови правління Приватбанку з питань управління ризиками Лариса Чернишова.

Йдеться виключно про кредити, класифіковані як «безнадійні». Тобто свого часу банк пропонував цим клієнтам програми реструктуризації, проводив роботу з погашення заборгованості, використовуючи всі інструменти, включаючи, примусове стягнення.

Права вимоги за таким портфелем будуть запропоновані на платформі системи електронних торгів Мін'юсту OpenMarket ДП «СЕТАМ» та включатимуть лише тіло кредиту та нараховані відсотки. Продаж боргу буде здійснено шляхом проведення відкритих та прозорих торгів шляхом покрокового зниження початкової (стартової) ціни.

Читайте також: Обсяг непрацюючих кредитів у банках скоротився на 9,6 мільярда

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
26 грудня 2023, 13:04
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Это означает опять новый всплеск бесполезных звонков на «свеже купленные» номера мобильных операторов!
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