Через російську атаку у Києві виникли проблеми з інтернетом

Через масований російський обстріл 2 січня у Києві виникли проблеми з інтернетом. Сервіс Netblocks, який відстежує підключення до мережі, зазначив , що спостерігають найсерйозніший збій за останні місяці.

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У соцмережі Х компанія пише, що доступність інтернету впала до 80% від нормального рівня.

Нагадаємо, що у вівторок російська армія завдала масованого удару з повітря по всій території України, але найбільше ракет й дронів було запущено у напрямок столиці.

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