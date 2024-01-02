Через масований російський обстріл 2 січня у Києві виникли проблеми з інтернетом. Сервіс Netblocks, який відстежує підключення до мережі, зазначив, що спостерігають найсерйозніший збій за останні місяці.
2 січня 2024, 12:21
Через російську атаку у Києві виникли проблеми з інтернетом
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У соцмережі Х компанія пише, що доступність інтернету впала до 80% від нормального рівня.
Нагадаємо, що у вівторок російська армія завдала масованого удару з повітря по всій території України, але найбільше ракет й дронів було запущено у напрямок столиці.
До теми: Через обстріли без світла залишаються 250 тисяч споживачів — Укренерго
Джерело: Мінфін
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