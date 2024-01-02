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2 січня 2024, 11:16

Через обстріли без світла залишаються 250 тисяч споживачів — Укренерго

Ракетна атака росіян 2 січня пошкодила електромережі, внаслідок чого понад 250 тисяч споживачів залишилися без світла. Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Ракетна атака росіян 2 січня пошкодила електромережі, внаслідок чого понад 250 тисяч споживачів залишилися без світла.

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Як зазначають в компанії, пропускна здатність високовольтних мереж Укренерго достатня для покриття наявного попиту, а застосування графіків відключень наразі не планується.

Також через негоду на ранок 2 січня знеструмлено 14 населених пунктів в Хмельницькій області.

Крім цього через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишаються 439 населених пунктів. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

В Укренерго повідомляють, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу після оцінки ступеня пошкоджень.

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Чергова масована атака

Київ та інші міста України зранку 2 грудня перебували під масованим ударом ворога. У столиці було зафіксовано кілька вибухів, у деяких районах зникло електропостачання.

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Спочатку росіяни вдарили 35 дронами-камікадзе. А ближче до ранку 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС запустили десятки ракет. Про кілька ударів повідомляють у Харкові.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mantis05
mantis05
2 січня 2024, 12:04
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Йо*ана русня
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