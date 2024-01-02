Гривня оновила історичний мінімум: НБУ встановив офіційний курс валют

Національний банк України встановив на 2 січня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,014 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 1 копійку. Це черговий історичний мінімум української валюти.

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Валютний ринок

НБУ на 1 січня встановив офіційний курс євро на рівні 42,00 грн.

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