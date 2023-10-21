Національний банк зобов'язав небанківські фінансові установи розкривати умови споживчого кредитування на вебсайтах та в рекламі. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Нацбанк зобов'язав кредитні установи розкривати умови позик на сайті та в рекламі
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«Для ефективного інформування споживача на переддоговірному етапі істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту мають розкриватися разом з іншими умовами кредиту, а не приховуватися на вебсторінках та в розділах, не пов’язаних із послугою», — йдеться у повідомленні.
Така ж умова стосується попереджень споживача про можливі для нього наслідки в разі користування позикою або невиконання споживачем обов’язків згідно з договором про споживчий кредит.
У разі розміщення інформації про кредитування на чужих сайтах фінустанова має забезпечити розміщення разом із рекламою гіперпосилань на власний сайт з повним переліком умов позики.
Крім цього, НБУ уточнив спосіб розкриття істотних характеристик послуги з надання споживчого кредиту в рекламному макеті.
Небанківські фінансові установи, які відповідно до законодавства України мають право надавати споживчі кредити та які до теперішнього часу не реалізували функціонал калькуляторів загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту на власних вебсайтах, зобов’язуються забезпечити розміщення та функціонування таких калькуляторів з 1 січня 2024 року.
Зміни до Положення № 100 унесені постановою правління Національного банку від 18 жовтня 2023 року № 130 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» та набирають чинності з 21 жовтня 2023 року.
Постановою передбачено перехідний період 1 місяць на приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до затверджених змін.
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