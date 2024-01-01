Українські хакери «поклали» мільйони російських терміналів

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Що відомо

Термінали в росії не працюють з 30 грудня. Деякі продавці мали до 90% безготівкового обігу. В It army of Ukraine кажуть, що операція принесе мільярдні збитки для економіки рф.

Робота українських хакерів

20 грудня хакери з українського руху It army of Ukraine заявили про успішну атаку на сервери Бітрікс 24, сервісу, яким користуються такі великі російські компанії, як «роснєфть».

Читайте: Українські хакери атакували російський сервіс Бітрікс

Як писав «Мінфін», 18 грудня українські хакери атакували 15 сайтів компаній з нагоди Дня російських ракетних військ.