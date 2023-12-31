Редакція порталу «Мінфін» вітає читачів з прийдешнім Новим роком! Бажаємо у 2024 році сил, терпіння, мужності та мирного неба над головою, а також фінансового добробуту.
31 грудня 2023, 17:02
Редакція «Мінфіну» вітає читачів з прийдешнім Новим роком!
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Дякуємо, що були з нами в цей ще один складний рік. Також висловлюємо велику подяку захисникам та захисницям України, завдяки яким ми маємо можливість жити та продовжувати працювати у незалежній країні.
Не забувайте донатити на ЗСУ! До зустрічі у новому році. Все буде Україна!
Джерело: Мінфін
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