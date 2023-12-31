Держстат покращив оцінку падіння ВВП України за 2022 рік

Валовий внутрішній продукт України у 2022 році впав на 28,8%, у фактичних цінах він становив 5 трлн 239 млрд грн. Про це свідчать уточнені дані Державної служби статистики.

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Раніше Держстат оцінював падіння ВВП України за підсумками 2022 року у 29,1%, а номінальний ВВП у 5 трлн 191 млрд грн.

За уточненими даними, порівняно з базовим 2016 роком, падіння ВВП становило 22,5%.

Нагадаємо

За даними Держстату, першому кварталі 2023 року ВВП впав на 10,5%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У другому кварталі ВВП збільшився на 19,5%, у третьому зростання ВВП сповільнилося до 9,3% порівняно з аналогічним кварталом минулого року.

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Прогноз НБУ

Нацбанк покращив свій прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,9% до 4,9%. Причини такого рішення: вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, покращення оцінки врожаїв, розширення альтернативних шляхів експорту, суттєвіші обсяги бюджетних видатків.

У 2024 році НБУ прогнозує 3,6% зростання ВВП, попри збереження безпекових ризиків. Також регулятор суттєво покращив прогноз інфляції на 2023 рік — з 10,6% до 5,8%.