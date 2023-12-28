Офіційний курс НБУ: Долар подорожчав на 25 копійок, євро — на 48 копійок

Національний банк України встановив на 28 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 37,6194 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 25 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 28 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 41,63 грн. Європейська валюта подорожчала на 48 копійок.

До кінця дня на міжбанку курс долара зріс на 28 копійок у купівлі й на 29 копійок у продажу. Євро зросло на 53 копійки у купівлі та на 54 копійки у продажу.

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