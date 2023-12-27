Офіційний курс НБУ: Долар подешевшав на 15 копійок

Національний банк України встановив на 27 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 37,3684 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 15 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 27 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 41,15 грн.

До закриття міжбанку курс долара впав на 1 копійку у продажу. Євро виріс на 1 копійку у купівлі та продажу.

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