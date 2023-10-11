МВФ прогнозує збільшення загального державного боргу охопленої війною України цього року до 88,1% від ВВП країни. Про це йдеться в доповіді «Фінансовий монітор», яку презентував у середу у Марракеші директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає Укрінформ.
МВФ прогнозує збільшення держборгу України цього року до 88,1% ВВП
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У доповіді, зокрема, вказується, що загальний держборг України у 2021 році — до повномасштабного вторгнення рф — становив 48,9% національного ВВП. У 2022 році цей показник зріс до 78,5%, за підсумками нинішнього року очікується його збільшення до 88,1%.
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Водночас у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зростатиме до 98,6% наступного року та сягне пікового значення 100,7% у 2025-му, після чого очікується його поступове зменшення.
Джерело: Мінфін
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