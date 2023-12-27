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27 грудня 2023, 19:44

Ціна BNB різко зросла за останній тиждень й подолала рівень $300

Нативна монета найбільшої криптовалютної біржі Binance різко додав у ціні за останні дні. За тиждень BNB зріс на 20%, подолавши психологічну відмітку $300. Востаннє на такому рівні актив торгувався на початку літа. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Нативна монета найбільшої криптовалютної біржі Binance різко додав у ціні за останні дні.

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На момент написання новини, вартість BNB становила $310−312. Як видно з графіку, актив довгий час перебував у ведмежому тренді, його ціна значно знизилась протягом 5 місяців на тлі тиску влади Сполучених Штатів на компанію й персонально на засновника біржі Чанпэна Чжао.

Динаміка ціни BNB на 27.12.2023р. / Джерело: CoinMarketCap

Втім, починаючи з жовтня інтерес до активу почав рости, а протягом останнього тижня монета різко зросла у ціні.

Стрибок попиту на актив міг бути обумовлений анонсом нового проєкту на Launchpool від Binance — Sleepless AI. Він представляє Web3-платформу з використанням ШІ, пише ForkLog.

За ринковою капіталізацією BNB посідає наразі 4 сходинку ($47 млрд). Монета конкурує з Solana, яка останнім часом також суттєво додала у ціні.

Найбільші криптовалюти на ринку / Джерело: CoinMarketCap

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Джерело: Мінфін
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