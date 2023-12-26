Кількість власників криптовалют зросла на 33% у 2023 році

Глобальна кількість власників криптовалют досягла 575 мільйонів у 2023 році, що на 33% більше, ніж у попередньому році. Цей показник зростав у середньому на 2,8% на місяць. Про це свідчить дослідження Bitfinex .

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На початку 2023 року кількість власників криптовалют становила 432 мільйони. За прогнозами аналітиків, наступного року середньомісячні темпи зростання мають потенціал для збільшення до 3,8−4,4%, завдяки чому поточна кількість власників криптовалюти може зрости вдвічі й може досягти позначки в 1 мільярд у 2024 році.

Основним каталізатором цього зростання може стати затвердження спотових ETF на біткоїн та ефір.

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