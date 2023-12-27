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27 грудня 2023, 16:34

Марченко не розуміє, чому військові досі купують речі власним коштом

Міністр фінансів України Сергій Марченко не розуміє, звідки беруться проблеми з забезпеченням військових, якщо держава щодня виділяє на сектор безпеки й оборони 5 млрд грн. Про це він розповів на «Business Breakfeast c Володимиром Федоріним».

Міністр фінансів України Сергій Марченко не розуміє, звідки беруться проблеми з забезпеченням військових, якщо держава щодня виділяє на сектор безпеки й оборони 5 млрд грн.
Фото: facebook.com/sergey.marchenko.54

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«Щоденно ми витрачаємо на сектор безпеки й оборони 5 млрд грн. Протягом кожного дня війни. Хто ще виділяє? Кажуть, місцеві бюджети і органи місцевого самоврядування. Ми порахували їхню можливість на рік — вона варіюється від 15 до 20 млрд. Тобто якщо всі органи місцевого самоврядування, всі мери скинуться, вони на чотири дні війни нам дадуть можливість продовжити.

При всій повазі до волонтерів, жодні інші неурядові організації й близько не стоять з можливостями держави щодо забезпечення Збройних Сил", — сказав він, відповідаючи на запитання про те, чому військовим досі доводиться купувати потрібні речі своїм коштом й покладатися на волонтерів.

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За його словами, на військових складах має бути достатньо спорядження та зброї, тому потрібно ставити це питання конкретним виконавцям.

«Мені важко коментувати речі, які я сам не розумію. Я сам не розумію, чому ми досі забезпечуємо в складчину військовослужбовців», — сказав міністр.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+257
veritas69
veritas69
27 грудня 2023, 16:53
#
В цьому вся влада — ніхто нічого не розуміє. (насправді все розуміють, але вмикають дурників)
+
+161
dima1974
dima1974
27 грудня 2023, 16:54
#
Клоуны!
+
0
mphet26
mphet26
27 грудня 2023, 17:29
#
Они делают миллиарды каждый день, а клоуны это те кто покупает снарягу за свои деньги
+
0
financialGenius
financialGenius
27 грудня 2023, 18:54
#
Согласен , они далеко не клоуны , если зарабатывают такие деньги и выводят на счета в офшоры … а что еще людям остаётся если уже забрали на улице, а через три недели ты на передке после быстрого обучения . В Киеве знакомого забрали , просил скинуться, а то говорил форму такое впечатление с убитого дали и теплых вещей не дали , раз промокнет и все ходи получай воспаление легких …
+
+60
TAN72
TAN72
27 грудня 2023, 17:12
#
У министра обороны и его заместителей нужно спросить.
+
+90
Робин Гуд
Робин Гуд
27 грудня 2023, 17:18
#
Министру финансов вообще непонятно, зачем все эти сборы по 50−300 тыс. грн на дроны, амуницию и прочие принадлежности, если тут по 5 млрд. грн в день (!) выделяют на армию. А может этот министр поискал бы — не идут ли деньги на какие-нибудь коррупционные схемы — и там вдруг ещё раз обнаружится что-то вроде яиц по 17 грн, и может не всё так хорошо с обеспечением солдат на фронте, как рассказывают в новостях для красивой картинки?

Может Резникова спросить — как ему там бедно и тяжело за границей живётся после всех своих коррупционных схем?
+
+46
Riojas
Riojas
27 грудня 2023, 17:57
#
Так можно случайно выйти на самих себя…
+
+80
Strain
Strain
27 грудня 2023, 17:23
#
Кто не приходит с войны. Все говорят. «Может где-то эти Брэдли и западные автоматы и есть, но у нас их не было. Все советское. Единственное что выдают — одежду. И то с опозданием.».
Вот вам и наши реалии.
А потом задают вопрос — «Почему никто не хочет идти воевать».
Но обеспечение это верхушка айсберга. Никто не хочет воевать потому что понимают, что нам вешают лапшу на уши уже 20 лет. Что вот вот станет лучше. Но лучше не будет. Что если умереть на фронте, то твоя жена и дети если жизнь пойдет не по плану будут жить в нищете. С нищенской минималкой и 0 соцзащитой.
+
0
Igorenya
Igorenya
27 грудня 2023, 18:34
#
Це питання до пана Умерова
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
27 грудня 2023, 18:36
#
Може ще ти не знаєш защо військові платять півзарплати командирам? Смішно. Вся країна знає чому купують, а ви ні.
+
0
financialGenius
financialGenius
27 грудня 2023, 18:59
#
Ну половину я не слышал, а вот карточку одному знакомому пришлось отдать командиру , что бы тот снимал если они погибнут и «передал» хоть что-то жене … но оказалось за услугу 10 к в месяц отдавать нужно …
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
27 грудня 2023, 19:14
#
Бідолашні військові, не вміють переказувати гроші на картку дружини або відправити їй саму картку… Доводиться через татка-командира за 10 тисяч…
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