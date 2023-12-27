Марченко не розуміє, чому військові досі купують речі власним коштом

Міністр фінансів України Сергій Марченко не розуміє, звідки беруться проблеми з забезпеченням військових, якщо держава щодня виділяє на сектор безпеки й оборони 5 млрд грн. Про це він розповів на «Business Breakfeast c Володимиром Федоріним».

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«Щоденно ми витрачаємо на сектор безпеки й оборони 5 млрд грн. Протягом кожного дня війни. Хто ще виділяє? Кажуть, місцеві бюджети і органи місцевого самоврядування. Ми порахували їхню можливість на рік — вона варіюється від 15 до 20 млрд. Тобто якщо всі органи місцевого самоврядування, всі мери скинуться, вони на чотири дні війни нам дадуть можливість продовжити.

При всій повазі до волонтерів, жодні інші неурядові організації й близько не стоять з можливостями держави щодо забезпечення Збройних Сил", — сказав він, відповідаючи на запитання про те, чому військовим досі доводиться купувати потрібні речі своїм коштом й покладатися на волонтерів.

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За його словами, на військових складах має бути достатньо спорядження та зброї, тому потрібно ставити це питання конкретним виконавцям.

«Мені важко коментувати речі, які я сам не розумію. Я сам не розумію, чому ми досі забезпечуємо в складчину військовослужбовців», — сказав міністр.