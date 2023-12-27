У Мінфіні розповіли, чи є кошти на додаткову мобілізацію

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 грудня 2023, 14:33

У Мінфіні розповіли, чи є кошти на додаткову мобілізацію

У Міністерстві фінансів очікують пропозицій від Міноборони та Генштабу щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на «Business Breakfeast c Володимиром Федоріним».

У Міністерстві фінансів очікують пропозицій від Міноборони та Генштабу щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Я б дав можливість Генеральному штабу разом із Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію видатків… Тому, що я вже кілька разів вказував, що ми виснажили наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб, і просто штучно, умовно кажучи, збільшити суму — не вийде так», — сказав міністр.

За словами Марченка, Мінфін очікує на інформацію щодо масштабів мобілізації та термінів, а також — необхідних витрат.

Читайте також: Уряд запропонував блокувати банківські рахунки ухилянтів: чи реально це зробити

Озвучені раніше обсяги фінансування — 500 млрд грн (у разі призову 500 тис. осіб), є доволі коректними, вважає міністр.

Але він наголосив, що є багато факторів, які впливають на ці розрахунки, зокрема, строки мобілізації та демобілізації, забезпечення підрозділів.

Додаткові джерела фінансування

Марченко припустив, що це потребуватиме пошуку додаткових внутрішніх джерел фінансування.

«Ми не виключаємо, що нам доведеться шукати додаткові внутрішні джерела фінансування. Точно можу сказати, враховуючи те, як зараз складається ситуація, на перший квартал додаткової потреби не буде», — сказав міністр фінансів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+56
Tido oss
Tido oss
27 грудня 2023, 14:38
#
Налоги поднять бабам
+
0
Sarevok
Sarevok
27 грудня 2023, 14:41
#
Почему бы не профинансировать мобилизацию деньгами, конфискованными со счетов уклонистов?
+
+87
mantis05
mantis05
27 грудня 2023, 15:04
#
А уклонистов нет: те кто выехали- имели на это право, или выехали «до войны», ведь погранзаставы не проходили.
Главное не трогать разные компании, которые военным по завышенным ценам продавали продукты питания, а то бывший прызыдент обидится и расстроится и не будет солнце держать больше =)
Далее, конфискация по причине: «я так думаю" — грозит исками в ЕСПЧ, и они будут выигранными, т. е. всё что будет конфисковано, будет компенсировано, но уже на счёт за бугром.
Вам не хватает будёновки и берданки, чтобы был полный образ люмпена-декабриста.
+
+1
Три літри
Три літри
27 грудня 2023, 15:17
#
Главное не трогать разные компании, которые военным по завышенным ценам продавали продукты питания, а то бывший прызыдент обидится и расстроится и не будет солнце держать больше =)

і тут виходить Резніков і каже «холд май бір діар френд»
+
0
Три літри
Три літри
27 грудня 2023, 15:16
#
А звідки взялися конфісковані гроші якщо ніхто нічого не конфісковував?
+
+1
Riojas
Riojas
27 грудня 2023, 14:46
#
А тот факт, что эти полмиллиона человек ещё и не будут работать и платить налоги вообще ничего?
+
0
JWT
JWT
27 грудня 2023, 14:48
#
Та будуть вони платити податки, скоріш за все навіть більші, очікую в своєму місті 3й шар плиточки.

От звільнити війскових від опадаткування — це мабуть найправильніше рішення було б. Так дивись і зʼявились би кошти не на плитку а на людей.
+
0
Три літри
Три літри
27 грудня 2023, 15:18
#
Якщо військових звільнити від опадаткування то грошей не буде ні на що
+
0
JWT
JWT
27 грудня 2023, 15:28
#
Будуть, але не на плиточку
+
0
Riojas
Riojas
27 грудня 2023, 15:48
#
Их НДФЛ это не налог, это просто государство получает назад часть их зарплаты, которую оно же им платит.
+
0
Три літри
Три літри
27 грудня 2023, 15:15
#
Раз за разом редакція грає в дурнувату гру змішуючи власну назву з міністерством фінансів
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами