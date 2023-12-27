У Мінфіні розповіли, чи є кошти на додаткову мобілізацію

У Міністерстві фінансів очікують пропозицій від Міноборони та Генштабу щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на «Business Breakfeast c Володимиром Федоріним».

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«Я б дав можливість Генеральному штабу разом із Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію видатків… Тому, що я вже кілька разів вказував, що ми виснажили наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб, і просто штучно, умовно кажучи, збільшити суму — не вийде так», — сказав міністр.

За словами Марченка, Мінфін очікує на інформацію щодо масштабів мобілізації та термінів, а також — необхідних витрат.

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Озвучені раніше обсяги фінансування — 500 млрд грн (у разі призову 500 тис. осіб), є доволі коректними, вважає міністр.

Але він наголосив, що є багато факторів, які впливають на ці розрахунки, зокрема, строки мобілізації та демобілізації, забезпечення підрозділів.

Додаткові джерела фінансування

Марченко припустив, що це потребуватиме пошуку додаткових внутрішніх джерел фінансування.

«Ми не виключаємо, що нам доведеться шукати додаткові внутрішні джерела фінансування. Точно можу сказати, враховуючи те, як зараз складається ситуація, на перший квартал додаткової потреби не буде», — сказав міністр фінансів.