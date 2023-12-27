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27 грудня 2023, 19:27

Теsla досягла рекорду у продажах авто, але у Маска були амбітніші цілі

Tesla, ймовірно, поставить у 2023 році 1,82 мільйона автомобілів, що на 37% більше, ніж у 2022 році. Це буде новий рекорд для компанії, але це може не задовольнити Ілона Маска, який прагнув досягти більшого. Про це пише Reuters.

Tesla, ймовірно, поставить у 2023 році 1,82 мільйона автомобілів, що на 37% більше, ніж у 2022 році.

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За даними аналітиків, у четвертому кварталі Tesla поставила близько 473 тисяч автомобілів. Це буде найвищий показник за квартал в історії компанії.

Tesla знизила ціни на свої автомобілі в 2023 році, щоб протистояти уповільненню продажів і конкуренції з боку китайських виробників. Цінова війна також призвела до того, що деякі автовиробники, включаючи Ford Motor, відмовилися від своїх планів з електрифікації.

Втім, Ілон Макс на початку року заявив, що компанія планує випустити 2 мільйона електрокарів у 20203 році.

Незважаючи на те, що Tesla не досягла його мети, компанія все одно є безперечним лідером у галузі електромобілів. Акції компанії цього року зросли в ціні більш ніж удвічі.

Раніше «Мінфін» писав про те, що Tesla відкликає 120 тис машин, у яких можуть бути проблеми з дверми, а у листопаді Маск представив футуристичний броньований пікап Tesla Cybertruck за $40 тисяч.

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Джерело: Мінфін
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