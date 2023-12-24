Tesla знову відкликає свої електрокари: у 120 тис машин можуть бути проблеми з дверми

Виробник електрокарів компанія Tesla відкликає понад 120 тис Model S і X у США через проблему, яка може призвести до того, що під час аварії незамкнені двері відчиняться. Про це повідомляє Engadget.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Це вже друге велике відкликання електромобілів за останні кілька тижнів. Цього разу компанія відкликає 120 423 автомобілі Model S і X, виготовлені в період з 2021 по 2023 рік, через проблему, яка може призвести до того, що під час аварії незамкнені двері відкриються.

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), несправність збільшує ризик травмування та означає, що електромобілі не відповідають федеральним нормам безпеки.

Видання додає, що Tesla вже випустив безкоштовне оновлення для розв'язання проблеми, а листи-повідомлення власникам, як очікується, будуть розіслані в лютому.

Читайте також: Маск представив футуристичний пікап Tesla Cybertruck. Він броньований і коштує від $40 тисяч