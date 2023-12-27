Глобальне виробництво Toyota зросло до рекорду

Глобальне виробництво Toyota у листопаді зросло до рекордного рівня на 11% завдяки високому попиту. Про це пише Reuters.

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Компанія відновилась після минулорічних збоїв у ланцюжку поставок і завдяки високому попиту як у Японії, так і за кордоном.

Виробництво в листопаді зросло до 926,5 тис автомобілів, а світові продажі зросли на 14% порівняно з роком раніше, коли автовиробники по всьому світу страждали від нестачі напівпровідників. Обидві цифри включають люксовий бренд Toyota Lexus.

Внутрішні продажі за місяць зросли на 27%, продажі в Сполучених Штатах і Китаї зросли на 17%, а в Європі — на 15%.

Результат ставить найбільшого у світі автовиробника на шлях глобальних продажів понад 10 мільйонів автомобілів під марками Toyota і Lexus у 2023 році, що також є рекордом. Приблизно третина автомобілів, проданих цього року, були бензиново-електричними гібридами.

Акції Toyota за рік також зросли на 42%. На токійській фондовій біржі вартість однієї акції становить (на момент написання новини) 2583 єн ($18).

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