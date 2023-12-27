Ізраїль надасть Intel грант у розмірі $3,2 мільярда на будівництво нового заводу із виробництва чіпів

Уряд Ізраїлю погодився надати Intel грант у розмірі $3,2 млрд для нового заводу із виробництва мікросхем вартістю $25 млрд, який він планує побудувати на півдні Ізраїлю. Це є найбільшою інвестицією в історії компанії в Ізраїлі, повідомляє Reuters.

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У компанії повідомили, що план розширення підприємства в Кірʼят-Гаті є частиною зусиль Intel щодо створення більш стійкого глобального ланцюжка поставок, поряд з поточними та запланованими інвестиціями компанії у виробництво в Європі та США.

Крім гранту, що становить 12,8% від загального обсягу інвестицій, виробник мікросхем також зобовʼязався закупити протягом наступного десятиліття товарів і послуг в ізраїльських постачальників на суму 60 млрд шекелів ($16,6 млрд).

Intel управляє чотирма майданчиками розробки та виробництва в Ізраїлі, в країні працює близько 12 000 співробітників компанії.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Intel витратить понад 30 млрд євро на розвиток двох заводів із виробництва мікросхем у Німеччині.