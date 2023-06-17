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17 червня 2023, 13:11 Читать на русском

Intel інвестує $4,6 мільярда у новий завод з виробництва чіпів у Польщі

Американська компанія Intel планує інвестувати до $4,6 млрд у новий завод по збірці та випробуванню напівпровідників поблизу Вроцлава (Польща). Про це повідомляє Reuters.

Американська компанія Intel планує інвестувати до $4,6 млрд у новий завод по збірці та випробуванню напівпровідників поблизу Вроцлава (Польща).
Фото: pixabay.com

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Даний проєкт впроваджується у рамках багатомільярдної інвестиційної програми по всій Європі з нарощування потужностей по виробництву чипів.

Завод у Польщі забезпечить роботою 2 тис. працівників і створить кілька тисяч додаткових робочих місць на етапі будівництва та найму постачальниками, йдеться в заяві компанії.

Минулого року Intel оголосила про плани побудувати великий комплекс мікросхем у Німеччині разом із потужностями в Ірландії та Франції, оскільки компанія прагне отримати вигоду від пом’якшених правил фінансування та субсидій Європейської Комісії. Своєю чергою ЄС прагне зменшити свою залежність від поставок із США та Азії.

Змагання за інвестиції Intel

Кілька країн змагалися за те, щоб змусити Intel інвестувати в їхні регіони, а деякі, як-от Німеччина, яка заручилася зобов’язаннями Intel, вели переговори щодо розміру субсидій, які вони можуть надати.

Рівень будь-якої субсидії, запропонованої Intel Польщею, не був оприлюднений під час оголошення пропозиції.

Проєктування та планування об'єкта розпочнеться негайно, а будівництво розпочнеться — після схвалення Єврокомісією.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав завод Intel «найбільшою інвестицією з нуля в історії Польщі».

Компанія Intel, яка працює в країні вже 30 років і налічує 4 тис. працівників, заявила, що обрала Польщу через її інфраструктуру, наявність талантів і відзначила, що це місце розташоване неподалік від запланованого заводу в Німеччині та в Ірландії.

Коли відкриється завод

Очікується, що об'єкт запрацює до 2027 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці квітня 2023 року Intel відзвітувала про найбільші в історії квартальні збитки.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Hardlyworker
Hardlyworker
17 червня 2023, 15:26
#
Україна недостойна такого роду інвестицій? Правильно. Україна достойна тільки війни на її території.
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