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20 червня 2023, 14:01 Читать на русском

Intel витратить понад 30 мільярдів євро на розвиток двох заводів із виробництва мікросхем у Німеччині

Американська компанія Intel витратить понад 30 млрд євро на розвиток двох заводів із виробництва мікросхем у Магдебурзі (Німеччина) в рамках своєї експансії в Європі. Про це повідомляє Reuters.

Американська компанія Intel витратить понад 30 млрд євро на розвиток двох заводів із виробництва мікросхем у Магдебурзі (Німеччина) в рамках своєї експансії в Європі.
Фото: pixabay.com

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що це найбільша в історії Німеччини іноземна інвестиція.

За словами джерела Reuters, Берлін домовився з американським виробником мікросхем про субсидії на суму майже 10 млрд євро, що перевищує 6,8 млрд євро, які він спочатку запропонував Intel для будівництва двох передових заводів.

Генеральний директор Intel Пет Гелсінгер сказав, що він вдячний уряду та землі Саксонія-Ангальт, де розташований Магдебург, за «реалізацію бачення динамічної, стійкої, передової напівпровідникової індустрії в Німеччині та ЄС».

Під керівництвом Гельзінгера Intel інвестує мільярди в будівництво заводів на трьох континентах, щоб відновити своє домінування у виробництві мікросхем і краще конкурувати з конкурентами — AMD, Nvidia і Samsung.

«Сьогоднішня угода є важливим кроком для Німеччини як місця розташування високотехнологічного виробництва — і для нашої стійкості», — сказав Шольц після підписання угоди.

Він додав, що завдяки цим інвестиціям Німеччина наздоганяє в технологічному плані найкращих світових виробників і розширює свої власні можливості для розвитку екосистеми та виробництва мікрочіпів.

Інвестиції Intel

Угода в Німеччині стала третьою великою інвестицією Intel за останні чотири дні.

У п'ятницю компанія Intel оголосила про плани щодо заводу з виробництва мікросхем у Польщі вартістю $4,6 млрд, а в неділю Ізраїль заявив, що Intel витратить $25 млрд на будівництво заводу в цій країні.

Прогноз

За даними McKinsey, очікується, що до 2030 року виробництво напівпровідників стане галуззю з трильйонним оборотом, збільшившись з $600 млрд у 2021 році.

І США, і Європа намагаються заманити великих промислових гравців за допомогою поєднання державних субсидій і сприятливого законодавства, а Німеччина стурбована тим, що втрачає привабливість як місце для інвестицій.

Уряд у Берліні інвестує мільярди євро в субсидії, щоб привабити технологічні компанії, на тлі зростаючої тривоги щодо нестабільності ланцюжка поставок і залежності від Південної Кореї та Тайваню в питаннях постачання мікросхем.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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