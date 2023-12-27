До проєкту «Армія відновлення» залучили понад 77,8 тисячі українців

Державна служба зайнятості видала вже 77,838 тис. направлень на виконання суспільно-корисних робіт. Про це йдеться у повідомленні пресслужби в телеграм-каналі.

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Станом на 25 грудня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, Державна служба зайнятості видала 77 838 направлення на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше — у Харківській області (15 214 направлень).

Також, серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Полтавська (9 666 направлень), Донецька (9 625), Київська (9 219) та Чернігівська (8 777) області.

Загалом до проєкту «Армія відновлення» залучено 19 регіонів.

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Наголошується, що на виплату заробітної плати у межах проєкту профінансовано вже 530 млн грн.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Кабінет міністрів підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту «Армія відновлення» в півтора раза — до 10 050 грн.

З 1 січня 2024 року вона зросте до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року — до 12 000 грн.