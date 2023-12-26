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26 грудня 2023, 20:00

Головне за вівторок: НБУ вимагає посилити валютний контроль й буде перевіряти автентифікацію на платіжному ринку

НБУ затвердив 6 додаткових критеріїв ризикових валютних операцій

Національний банк вимагає від банків посилити валютний контроль за експортно-імпортними операціями клієнтів, коли йдеться про передоплати. А саме: регулятор розширив список своїх індикаторів для аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, які містяться у постанові НБУ № 8 від 2 січня 2019 року.

НБУ повідомив, коли почне перевіряти впровадження в Україні посиленої аутентифікації платежів

Національний банк не планує раніше 10 травня 2024 року проводити інспекційні перевірки щодо дотримання банками, іншими фінустановами та «Укрпоштою» вимог Положення № 58 про посилену автентифікацію на платіжному ринку.

Агресивний портфель акцій «Мінфіну»: що заробили за рік і яку стратегію обрали на 2024 рік

2023 рік був сприятливим для фондового ринку: S&P 500 додав 23%, Nasdaq 100 — понад 50%, DAX 100 — 19,4%, RUSSEL 2000 — 13%. Мейнстрімом року стали технологічні компанії та штучний інтелект. «Мінфін» за допомогою агресивного портфелю акцій сповна скористався ситуацією та отримав прибуток, обігнавши ключові індекси. Продовжуємо інвестувати, і розповідаємо, що ще купили та чого очікуємо в 2024 році.

Подорожчання кредитів та обслуговування карток: як банкіри відреагують на підвищення податку

На початку грудня Президент підписав Закон (№ 3474-IX) про підвищене оподаткування банків. Ще під час обговорення документа фінансисти казали, що нові податкові правила змусять їх підвищити тарифи на банківські послуги та ціни на кредити. «Мінфін» з'ясовував, наскільки реальними були такі погрози.

Джерело: Мінфін
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