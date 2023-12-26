Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на поточному тижні на продаж виставляє активи 10 банків, що ліквідуються, на загальну суму майже 631,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
26 грудня 2023, 8:35
Фонд гарантування виставив на продаж активи 10 банків-банкрутів
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Що відомо
«Протягом поточного тижня (25 — 31 грудня 2023 року) запланований продаж активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить майже 631,7 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Із них на суму 296,9 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, та на суму 232,7 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.
Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 101,7 млн грн, а початкова вартість цінних паперів — 0,4 млн грн.
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Джерело: Мінфін
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