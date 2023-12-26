Фонд гарантування виставив на продаж активи 10 банків-банкрутів

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Що відомо

«Протягом поточного тижня (25 — 31 грудня 2023 року) запланований продаж активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить майже 631,7 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Із них на суму 296,9 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, та на суму 232,7 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 101,7 млн грн, а початкова вартість цінних паперів — 0,4 млн грн.

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