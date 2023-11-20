Фонд гарантування розпродає акції збанкрутілих банків: що пропонують інвесторам

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 листопада 2023, 13:10

Фонд гарантування розпродає акції збанкрутілих банків: що пропонують інвесторам

Фонд гарантування вкладів виставить на аукціон акції збанкрутілих українських банків. Загальна сума лотів становить понад 300 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Фото: Pixabay
ФГВФО виставляє на продаж акції банків-банкрутів

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Аукціони відбудуться 12 грудня. До уваги інвесторів пропонуються прості іменні акції АТ «Фондова біржа ПФТС» та ПРАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій». Папери наразі перебувають на балансі банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

На торги виставлено шість лотів:

  • Лот 1: 56 акцій простих іменних АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (ISIN UA4000050843), що перебувають на балансі АТ АКБ «АРКАДА». Стартова ціна лоту — 56 000 грн.
  • Лот 2: 60 акцій простих іменних АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (ISIN UA4000050843), що перебувають на балансі АТ «МЕГАБАНК». Стартова ціна лоту — 60 000 грн.
  • Лот 3: 60 акцій простих іменних АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (ISIN UA4000050843), що перебувають на балансі АТ «МР БАНК». Стартова ціна лоту — 60 000 грн.
  • Лот 4: 60 акцій простих іменних АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (ISIN UA4000050843), перебувають на балансі ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК». Стартова ціна лоту — 60 000 грн.
  • Лот 5: 55 акцій простих іменних АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (ISIN UA4000050843), що перебувають на балансі АТ «АЙБОКС БАНК». Стартова ціна лоту — 62 142,85 грн.

І ще одним окремим лотом на продаж виставлено 50 акцій простих іменних ПРАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (ISIN UA4000044853), що перебувають на балансі АТ «МР БАНК». Стартова ціна лоту — 50 000 грн.

Читайте також: Фонд гарантування не зміг продати один з найдорожчих лотів

Аукціони відбудуться за гібридною голландською моделлю, що передбачає автоматичне покрокове зниження початкової ціни лоту, етапу подання закритих цінових пропозицій та фінальної цінової пропозиції.

Кінцевий термін подання замовлення на придбання цінних паперів на відкритих торгах — 11 грудня (15:00).

Кошти, отримані від аукціонів, будуть спрямовані на розрахунок з кредиторами банків.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами