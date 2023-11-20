Фонд гарантування розпродає акції збанкрутілих банків: що пропонують інвесторам

Фонд гарантування вкладів виставить на аукціон акції збанкрутілих українських банків. Загальна сума лотів становить понад 300 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

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Аукціони відбудуться 12 грудня. До уваги інвесторів пропонуються прості іменні акції АТ «Фондова біржа ПФТС» та ПРАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій». Папери наразі перебувають на балансі банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

На торги виставлено шість лотів:

Лот 1: 56 акцій простих іменних АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (ISIN UA4000050843), що перебувають на балансі АТ АКБ «АРКАДА». Стартова ціна лоту — 56 000 грн.

Лот 2: 60 акцій простих іменних АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (ISIN UA4000050843), що перебувають на балансі АТ «МЕГАБАНК». Стартова ціна лоту — 60 000 грн.

Лот 3: 60 акцій простих іменних АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (ISIN UA4000050843), що перебувають на балансі АТ «МР БАНК». Стартова ціна лоту — 60 000 грн.

Лот 4: 60 акцій простих іменних АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (ISIN UA4000050843), перебувають на балансі ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК». Стартова ціна лоту — 60 000 грн.

Лот 5: 55 акцій простих іменних АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (ISIN UA4000050843), що перебувають на балансі АТ «АЙБОКС БАНК». Стартова ціна лоту — 62 142,85 грн.

І ще одним окремим лотом на продаж виставлено 50 акцій простих іменних ПРАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (ISIN UA4000044853), що перебувають на балансі АТ «МР БАНК». Стартова ціна лоту — 50 000 грн.

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Аукціони відбудуться за гібридною голландською моделлю, що передбачає автоматичне покрокове зниження початкової ціни лоту, етапу подання закритих цінових пропозицій та фінальної цінової пропозиції.

Кінцевий термін подання замовлення на придбання цінних паперів на відкритих торгах — 11 грудня (15:00).

Кошти, отримані від аукціонів, будуть спрямовані на розрахунок з кредиторами банків.