Центробанк рф не планує різко знижувати облікову ставку

Російський Центральний банк не планує різко знижувати облікову ставку в найближчі місяці, оскільки інфляція в країні все ще залишається на високому рівні. Про це пише Reuters.

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У грудні 2022 року ЦБ підвищив облікову ставку до 16%, що стало п'ятим підвищенням поспіль. Це було зроблено для того, щоб стримувати інфляцію, яка в листопаді досягла 8,4%.

Наразі інфляція в росії залишається високою, хоча і знизилася з пікових значень. У грудні вона склала 8,1%.

Голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заявила, що ЦБ «дійсно потрібно переконатися, що інфляція стабільно знижується, що це не разові фактори, які можуть вплинути на темпи зростання цін у конкретному місяці».

Наступне засідання Ради директорів Центробанку для встановлення облікової ставки відбудеться 16 лютого.

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