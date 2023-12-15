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15 грудня 2023, 17:05

Облікову ставку в росії підвищили до 16%

В росії знову підвищили облікову ставку до 16%. Центробанк країни-терористи ухвалив таке рішення 15 грудня. Це вже вп'яте за останні пів року регулятор вдається до підняття ставки. Про це повідомляють російські ЗМІ.

В росії знову підвищили облікову ставку до 16%.

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Це найвища ключова ставка з 2014 року, ало тоді й у 2022 році центробанк швидко знизив її, наразі ж такого вже не обіцяють, а навпаки — переконують ринок, що ставки збережуться.

Річна інфляція в росії прискорилась до 7,48% у листопаді. У жовтні показник становив 6,69%. Як зазначають аналітики, це найшвидше місячне зростання з квітня 2022 року.

Інфляційні очікування залишаються високими, вимагаючи від ЦБ більш жорсткої політики. При цьому, економіка зростає «істотно швидше» за прогнози.

«Центробанк цьому явно не радий. Це означає, що відхилення російської економіки вгору від траєкторії збалансованого зростання в другому півріччі виявилося більш значним», — пише The Moscow Times.

Центробанк також незадоволений, як і раніше, високими темпами зростання кредитування, особливо в корпоративному секторі. Прогнозів щодо ставки в Центробанку не дають.

Читайте також: Надвитрати путіна «перегрівають» російську економіку — The Economist

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
15 грудня 2023, 18:11
#
Тільки вчора написав що Україна знизивши облікову ставку створила дивну ситуацію коли країна що потерпає від війни (Україна) має таку ж обоікову ставку що і країна в якій все йде по плану (Росія) як ситуація виправлена 😂
+
+15
TinusD
TinusD
15 грудня 2023, 18:11
#
Невже ставка ЦБ РФ стала вищою ставки НБУ?
+
0
shabash
shabash
15 грудня 2023, 20:27
#
Рубль растёт — ой, да это рисованые цифры, кто верит ЦБ РФ?
Рубль падает — ахахаха, рашка катится в пропасть, победа близка.
ЦБ РФ снижает учетную ставку — ой, да на что влияет эта ставка, рубль — это никому не нужный фантик.
ЦБ РФ повышает учетную ставку — ахахаха, рашка катится в пропасть, победа близка.

¯\_(ツ)_/¯
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