В росії знову підвищили облікову ставку до 16%. Центробанк країни-терористи ухвалив таке рішення 15 грудня. Це вже вп'яте за останні пів року регулятор вдається до підняття ставки. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Це найвища ключова ставка з 2014 року, ало тоді й у 2022 році центробанк швидко знизив її, наразі ж такого вже не обіцяють, а навпаки — переконують ринок, що ставки збережуться.

Річна інфляція в росії прискорилась до 7,48% у листопаді. У жовтні показник становив 6,69%. Як зазначають аналітики, це найшвидше місячне зростання з квітня 2022 року.

Інфляційні очікування залишаються високими, вимагаючи від ЦБ більш жорсткої політики. При цьому, економіка зростає «істотно швидше» за прогнози.

«Центробанк цьому явно не радий. Це означає, що відхилення російської економіки вгору від траєкторії збалансованого зростання в другому півріччі виявилося більш значним», — пише The Moscow Times.

Центробанк також незадоволений, як і раніше, високими темпами зростання кредитування, особливо в корпоративному секторі. Прогнозів щодо ставки в Центробанку не дають.

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