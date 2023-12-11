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11 грудня 2023, 17:45

Надвитрати путіна «перегрівають» російську економіку — The Economist

Попри те, що економіка країни-терористки зростає, не дивлячись на санкції, є кілька факторів, які показують ризикований «перегрів». Про це пише The Economist, передає Економічна правда.

Попри те, що економіка країни-терористки зростає, не дивлячись на санкції, є кілька факторів, які показують ризикований «перегрів».

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Розходи держави збільшуються

Як зазначає видання, із посиланням на оцінки експертів, економіка росії може не витримати ріст державних витрат на тлі обмеженої пропозиції та інфляції в країні.

«Якщо уважніше придивитися до економіки путіна воєнного часу, то стане зрозуміло, що вона небезпечно перегрівається», — підкреслює The Economist.

Дані про те, що економіка росії у 2024 році продовжить зростати, підтверджують експерти. Водночас вони акцентують увагу на факторах, які негативно впливають на неї.

«Багато економістів звинувачують у цьому державні витрати, які стрімко зростають, оскільки путін намагається перемогти Україну. У 2024 році витрати на оборону зростуть майже вдвічі, до 6% ВВП, що є найвищим показником з часів розпаду Радянського Союзу», — пише видання.

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Пам'ятаючи про майбутні вибори, уряд також збільшує соціальні виплати.

«Деякі сім'ї солдатів, які загинули в бою, отримують виплати, еквівалентні тридцятирічній середній заробітній платі. Дані Міністерства фінансів росії свідчать про те, що фіскальні стимули наразі коштують близько 5% ВВП», — вказує The Economist.

Рівень безробіття становить менше ніж 3% і є найнижчим за всю історію спостережень. Номінальна заробітна плата зростає приблизно на 15% у річному обчисленні.

Ці фактори впевнено підвищують темпи зростання країни.

Що перегріває економіку

Проте проблема полягає в тому, що російська економіка не може витримати такого стрімкого зростання, через наступні фактори:

  • з початку 2022 року тисячі робітників, часто високоосвічених, покинули країну.
  • іноземні інвестори вивели близько $250 млрд прямих інвестицій, що становить майже половину довоєнних акцій.
  • попит, що розігрівається, наштовхується на скорочення пропозиції, що призводить до зростання цін на сировину, капітал і робочу силу.

Ці процеси відбуваються на тлі інфляції, яка продовжує зростати й стає мультиплікатором факторів, що перегрівають економіку.

Інфляція

Інфляція в росії у 2022 році була спричинена ослабленням рубля. Після того, як путін почав своє вторгнення, валюта впала на 25% по відношенню до долара. Це підвищило вартість імпорту.

Згідно з даними, опублікованими 8 грудня, інфляція в листопаді становила 7,5% у річному обчисленні порівняно з 6,7% місяцем раніше.

На цьому тлі, Центральний банк підвищив процентні ставки на два відсоткові пункти, що вдвічі більше, ніж очікувалося. На наступному засіданні, 15 грудня, очікується аналогічне підвищення ставки.

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Завдяки цьому, а також запровадженому контролю за рухом капіталу, рубль фактично зріс. «Однак тепер чиновники побоюються, що вони можуть втратити контроль», — пише видання.

Ці побоювання збігаються з прогнозами більшості прогнозистів, які очікують, що інфляція в росії продовжить зростати. Надзвичайно висока інфляція торкається всіх сфер товарів та послуг в країні — від юридичних консультацій до ресторанного харчування.

Ці процеси держава може спробувати і далі стримати за допомогою ще вищих відсоткових ставок, які можуть зрештою зупинити подальше зростання інфляції. Відновлення цін на нафту та додатковий контроль за рухом капіталу можуть підвищити рубль, знизивши вартість імпорту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12

+
+30
Riojas
Riojas
11 грудня 2023, 17:55
#
Очередной копиум… Если главная проблема экономики врага в том, что растущие доходы населения некуда тратить, то о чем мы говорим…
+
+30
Vadim531
Vadim531
11 грудня 2023, 18:02
#
Сколько ждать месяц-два?! Санкции сейчас их развалят говорили они, верим дальше!!!
+
0
Три літри
Три літри
11 грудня 2023, 18:13
#
Перегрівають? Економіка живе виключно на бюджетному фінансуванні в той час як вона сама наповнювати бюджет. Одна продаж нафти та газу за зниженими цінами економіку не врятує.
+
+75
veritas69
veritas69
11 грудня 2023, 18:14
#
2−3 недели и закипит экономика рашки. Хорошо, что у нас все стабильно. Рост 5% ВВП, при ежемесяном выезжании 50 тысяч человек в ЕС
+
+45
mantis05
mantis05
11 грудня 2023, 20:24
#
Такова цена войны. Или вы думали что будет иначе?
+
+15
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
11 грудня 2023, 18:17
#
Через 2−3 тижні москва сгорить, а росія розпадеться. А в 2025 ми вийдемо на кордони 91 року, буданов буде на пляжі відпочивати. Я впевнений. А всі хто має сумління — то кремлівські підстілки.
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
11 грудня 2023, 18:19
#
Сумнівається*
+
+45
veritas69
veritas69
11 грудня 2023, 18:21
#
Тихо тихо. Зараз Володя виступить у Сенаті і нам ще сильніше пообіцяють вступ до НАТО та ЄС. Гарантія 100%. Лише по часу питання.
+
+15
Rubi0
Rubi0
11 грудня 2023, 19:47
#
А чего уже никто не вспоминает про дефицит бюджета рф в 3.4 трлн рублей о котором писали еще в марте апреле чуть ли не каждый день. А он тем временем уменьшился до 1 трлн на начало декабря, что меньше даже планируемого за год в 2.5 трлн. Такие новости про дефицит бюджета рф уже не в тренде, на них уже не похайпуешь?
+
+30
AlexZerg
AlexZerg
11 грудня 2023, 20:19
#
Нечем заняться? Тогда расскажи как заложили в бюджет рф рост доходов на +20%, при росте ВВП +1,5%. Похайпуй, а мы почитаем эксперта
+
0
Rubi0
Rubi0
11 грудня 2023, 23:11
#
Усилят сбор налогов, акцизов, экспортные пошлины, ренту на добычу ископаемых, возможно докрутят автоматический сбор всего этого, у них же премьер бывший налоговик.
У нас кстати тоже самое хотели сделать и ренту на ископаемые повысить и акцизы, даже Зеленский предлагал с этих доходов молодому поколению деньги на счет ложить, помните? но увы что-то потерялись эти инициативы
+
+15
preyvanamor
preyvanamor
11 грудня 2023, 22:10
#
Скоро буде ДЕСЯТЬ РОКІВ, як читаю такі статті…
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