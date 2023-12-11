Надвитрати путіна «перегрівають» російську економіку — The Economist

Попри те, що економіка країни-терористки зростає, не дивлячись на санкції, є кілька факторів, які показують ризикований «перегрів». Про це пише The Economist, передає Економічна правда.

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Розходи держави збільшуються

Як зазначає видання, із посиланням на оцінки експертів, економіка росії може не витримати ріст державних витрат на тлі обмеженої пропозиції та інфляції в країні.

«Якщо уважніше придивитися до економіки путіна воєнного часу, то стане зрозуміло, що вона небезпечно перегрівається», — підкреслює The Economist.

Дані про те, що економіка росії у 2024 році продовжить зростати, підтверджують експерти. Водночас вони акцентують увагу на факторах, які негативно впливають на неї.

«Багато економістів звинувачують у цьому державні витрати, які стрімко зростають, оскільки путін намагається перемогти Україну. У 2024 році витрати на оборону зростуть майже вдвічі, до 6% ВВП, що є найвищим показником з часів розпаду Радянського Союзу», — пише видання.

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Пам'ятаючи про майбутні вибори, уряд також збільшує соціальні виплати.

«Деякі сім'ї солдатів, які загинули в бою, отримують виплати, еквівалентні тридцятирічній середній заробітній платі. Дані Міністерства фінансів росії свідчать про те, що фіскальні стимули наразі коштують близько 5% ВВП», — вказує The Economist.

Рівень безробіття становить менше ніж 3% і є найнижчим за всю історію спостережень. Номінальна заробітна плата зростає приблизно на 15% у річному обчисленні.

Ці фактори впевнено підвищують темпи зростання країни.

Що перегріває економіку

Проте проблема полягає в тому, що російська економіка не може витримати такого стрімкого зростання, через наступні фактори:

з початку 2022 року тисячі робітників, часто високоосвічених, покинули країну.

іноземні інвестори вивели близько $250 млрд прямих інвестицій, що становить майже половину довоєнних акцій.

попит, що розігрівається, наштовхується на скорочення пропозиції, що призводить до зростання цін на сировину, капітал і робочу силу.

Ці процеси відбуваються на тлі інфляції, яка продовжує зростати й стає мультиплікатором факторів, що перегрівають економіку.

Інфляція

Інфляція в росії у 2022 році була спричинена ослабленням рубля. Після того, як путін почав своє вторгнення, валюта впала на 25% по відношенню до долара. Це підвищило вартість імпорту.

Згідно з даними, опублікованими 8 грудня, інфляція в листопаді становила 7,5% у річному обчисленні порівняно з 6,7% місяцем раніше.

На цьому тлі, Центральний банк підвищив процентні ставки на два відсоткові пункти, що вдвічі більше, ніж очікувалося. На наступному засіданні, 15 грудня, очікується аналогічне підвищення ставки.

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Завдяки цьому, а також запровадженому контролю за рухом капіталу, рубль фактично зріс. «Однак тепер чиновники побоюються, що вони можуть втратити контроль», — пише видання.

Ці побоювання збігаються з прогнозами більшості прогнозистів, які очікують, що інфляція в росії продовжить зростати. Надзвичайно висока інфляція торкається всіх сфер товарів та послуг в країні — від юридичних консультацій до ресторанного харчування.

Ці процеси держава може спробувати і далі стримати за допомогою ще вищих відсоткових ставок, які можуть зрештою зупинити подальше зростання інфляції. Відновлення цін на нафту та додатковий контроль за рухом капіталу можуть підвищити рубль, знизивши вартість імпорту.