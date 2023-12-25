Офіційний курс валют НБУ: Долар подешевшав на 4 копійки

Національний бан встановив на 25 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 37,5525 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 4 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 25 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 41,37 грн.

До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу. Євро впало на 3 копійки у купівлі та 1 у продажу.

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