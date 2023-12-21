Національний банк України встановив на 21 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 37,5516 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 23 копійки.
21 грудня 2023, 8:00
Офіційний курс валют НБУ: Гривня впала щодо долара на 23 копійки
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Валютний ринок
НБУ на 21 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 41,06 грн.
До закриття міжбанку курс долара зріс на 25 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 30 копійок у купівлі та у продажу.
Читайте: У Нацбанку пояснили, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
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Джерело: Мінфін
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