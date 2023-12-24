Вибори президента США: криптокомпанії виділили $78 млн на кандидатів, що підтримують біткоїн

Coinbase , Ripple , Circle, Kraken та інші представники біткоїн-ринку виділили загалом $78 млн на підтримку комітету політичних дій Fairshake, що виступає за прокриптовалютних кандидатів у президенти США. Про це пише ForkLog.

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Серед інших бенефіціарів організації:

Andreessen Horowitz (a16z);

ARK Invest;

CEO Coinbase Браян Армстронг;

Blockchain Capital;

Jump Crypto;

Lightspark;

Messari;

Multicoin Capital;

Paradigm;

Ripple;

засновники Gemini брати Вінклвосси.

Ripple очолить збір коштів

CEO Ripple Бред Гарлінгхаус заявив, що його компанія має намір «очолити зусилля разом з іншими лідерами галузі» щодо підтримки кандидатів, які лобіюють регулювання цифрових активів.

«США не можуть дозволити собі й надалі залишатися на другому плані на світовій арені. Надмірне регулювання (особливо з боку SEC) активно рухає юрисдикцію в неправильному напрямку, а інші країни повною мірою користуються відсутністю лідерства Сполучених Штатів», — додав він.

На думку Гарлінгхауса, галузі необхідно заохочувати ініціативи, які сприяють «прозорості, інноваціям і підходу, орієнтованому на дотримання вимог».

Які кандидати підтримують криптовалюти

Згідно з Politico, Fairshake підтримав 13 кандидатів у президенти та вже витратив $1,2 млн на телевізійні рекламні кампанії. У всіх промороликах згадується, що політики працюють над «залученням робочих місць майбутнього» і створенням «наступного покоління інтернету».

Нагадаємо, у листопаді учасник передвиборчих перегонів від Республіканської партії Вівек Рамасавамі презентував концепцію Three Freedoms of Crypto, яка «гарантуватиме яскраве майбутнє криптовалюти та економічну свободу американцям».

Раніше він розкритикував цифровий долар і главу Мінфіну США Джанет Єллен за просування CBDC.

Пізніше інший кандидат у президенти Роберт Френсіс Кеннеді-молодший назвав біткоїн відповіддю на загрозу державній цифровій валюті.

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