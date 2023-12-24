Coinbase, Ripple, Circle,Kraken та інші представники біткоїн-ринку виділили загалом $78 млн на підтримку комітету політичних дій Fairshake, що виступає за прокриптовалютних кандидатів у президенти США. Про це пише ForkLog.
Вибори президента США: криптокомпанії виділили $78 млн на кандидатів, що підтримують біткоїн
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Серед інших бенефіціарів організації:
- Andreessen Horowitz (a16z);
- ARK Invest;
- CEO Coinbase Браян Армстронг;
- Blockchain Capital;
- Jump Crypto;
- Lightspark;
- Messari;
- Multicoin Capital;
- Paradigm;
- Ripple;
- засновники Gemini брати Вінклвосси.
Ripple очолить збір коштів
CEO Ripple Бред Гарлінгхаус заявив, що його компанія має намір «очолити зусилля разом з іншими лідерами галузі» щодо підтримки кандидатів, які лобіюють регулювання цифрових активів.
«США не можуть дозволити собі й надалі залишатися на другому плані на світовій арені. Надмірне регулювання (особливо з боку SEC) активно рухає юрисдикцію в неправильному напрямку, а інші країни повною мірою користуються відсутністю лідерства Сполучених Штатів», — додав він.
На думку Гарлінгхауса, галузі необхідно заохочувати ініціативи, які сприяють «прозорості, інноваціям і підходу, орієнтованому на дотримання вимог».
Які кандидати підтримують криптовалюти
Згідно з Politico, Fairshake підтримав 13 кандидатів у президенти та вже витратив $1,2 млн на телевізійні рекламні кампанії. У всіх промороликах згадується, що політики працюють над «залученням робочих місць майбутнього» і створенням «наступного покоління інтернету».
Нагадаємо, у листопаді учасник передвиборчих перегонів від Республіканської партії Вівек Рамасавамі презентував концепцію Three Freedoms of Crypto, яка «гарантуватиме яскраве майбутнє криптовалюти та економічну свободу американцям».
Раніше він розкритикував цифровий долар і главу Мінфіну США Джанет Єллен за просування CBDC.
Пізніше інший кандидат у президенти Роберт Френсіс Кеннеді-молодший назвав біткоїн відповіддю на загрозу державній цифровій валюті.
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