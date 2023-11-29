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29 листопада 2023, 14:45

Кандидат у президенти США Кеннеді різко розкритикував створення державної криптовалюти

Один з кандидатів на посаду президента США Роберт Френсіс Кеннеді — молодший вважає, що створення CBDC — цифрової валюти центробанку, обмежуватиме свободи громадян. Про це пише ForkLog.

Один з кандидатів на посаду президента США Роберт Френсіс Кеннеді — молодший вважає, що створення CBDC — цифрової валюти центробанку, обмежуватиме свободи громадян.

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Заява Кеннеді про цифрову валюту

Кеннеді вважає, що біткоїн, який ніхто не контролює, є «елегантним рішенням» для трансакційних свобод, а створення цифрової валюти центробанку може дозволити уряду відстежувати кожен аспект видатків громадян.

«У нас є свобода вираження поглядів, але якщо уряд буде закривати банківські рахунки без пред'явлення звинувачення у скоєнні злочину, у них буде абсолютна влада перетворити населення на рабів», — заявив Кеннеді.

Він зазначив, що технологія CBDC залучає технократів та тоталітаристів, дозволяючи банкам заробляти додаткові комісії на переказах.

Передісторія

Раніше політик назвав біткоїн альтернативою традиційній фінансовій системі та розкритикував американських регуляторів за «війну проти криптовалют», що призвела до банківської кризи в країні.

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У жовтні він заявив про намір захистити біткоїн у разі обрання президентом, назвавши його валютою свободи.

Член родини Кеннеді

Роберт Френсіс Кеннеді — молодший є племінником 45-го президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді. У жовтні він вирішив балотуватися у президенти як незалежний кандидат, а до того висувався від партії демократів.

Нагадаємо, що вибори президента США відбудуться у 2024 році.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+14
Kharakternyk
Kharakternyk
29 листопада 2023, 14:47
#
Молодець. Якщо щиро так вважає.
+
+15
1112VFRFH
1112VFRFH
29 листопада 2023, 15:42
#
А нам імпонує пристойна українська від Характерника!
+
0
Игорь Осипов
Игорь Осипов
29 листопада 2023, 16:57
#
А еще он говорит очень интересные вещи про войну
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