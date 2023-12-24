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24 грудня 2023, 14:04

PornHub оштрафувала українська податкова: що відповів власник

Власник Pornhub прокоментував штраф від українських податківців. Представники Aylo, що володіє платформою, спілкуються з місцевими українськими консультантами та оцінюють, чи є у будь-яких її компаній несплачені податки в Україні. Про це йдеться пише Forbes.

Власник Pornhub прокоментував штраф від українських податківців.

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Пресслужба компанії зазначила, що Aylo дотримуватиметься податкового законодавства України, і якщо компанія має сплатити якісь кошти, вона це зробить.

Нагадаємо, що 18 грудня голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба України оштрафувала компанію Aylo, що управляє порнографічними сервісами PornHub.

Штраф у розмірі $5543 був накладений за «ухилення від реєстрації». Судячи з допису, йдеться про так званий «податок на Google». Відповідне податкове повідомлення-рішення спрямоване компанії та до Агентства доходу Канади.

До теми: «Податок на Google»: у третьому кварталі до держбюджету надійшло 2 мільярди

Джерело: Мінфін
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