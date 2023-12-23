Україна та Польща узгодили план розблокування кордону: це може статись до Різдва

Україна та Польща узгодила план дій для розблокування кордону. Польська сторона сподівається, що їм вдасться домовитись з протестувальниками до Різдва. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Wirtualna Polska .

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Про що домовились сторони

Представники міністерств інфраструктури України та Польщі зустрілися в Києві 22 грудня й узгодили план дій для розблокування кордону.

На зустрічі були присутні заступники міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач та Юрій Васьков, а також новопризначений заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганцаж.

Учасники зустрічі домовилися про те, що Україна та Польща продовжать діалог з польськими перевізниками, щоб знайти компромісне рішення, яке задовольнить усі сторони. Зміни до поточної угоди про лібералізацію вантажних перевезень, чого вимагають польські перевізники, не обговорюються.

Наступний етап — перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників. За словами Ганцажа, розблокування кордону може статися вже до Різдва.

Передісторія

Блокада кордону польськими перевізниками триває з 6 листопада. Вони вимагають, зокрема, відміни «транспортного безвізу» для України.

Нагадаємо, що нещодавно в Польщі відбулась зміна влади. Дональд Туск знову очолив уряд цієї країни й пообіцяв негайно розв'язати питання блокування кордону. Він критикував свого попередника Матеуша Моравецького, який повністю підтримував польських перевізників.

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