Кабмін готує оновлену процедуру бронювання працівників

Кабінет міністрів готує оновлену процедуру бронювання військовозобов'язаних працівників. Про це повідомляють у Європейській Бізнес Асоціації за результатами зустрічі з заступником міністра економіки Ігорем Фоменком.

► Читайте«Мінфін» вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що у Міноборони готують пакетні зміни і одна з пропозицій — оновлена процедура бронювання. Наразі вона ще не узгоджена та формується, проте, як тільки вона та її окремі елементи — мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовцям — буде погоджено, деталі буде анонсовано.

Головна ідея змін полягає в тому, щоб змінити підходи до бронювання — зробити їх більш зрозумілими та прозорими.

При цьому зазначається, що проєкт «е-бронювання» вже також було напрацьовано та направлено на погодження. Це буде експериментальний проєкт, терміном, ймовірно, на 2 роки (паперові бронювання також будуть залишатись).

В контексті чинної системи бронювань, під час зустрічі було зазначено кілька аспектів. Так, йшлося про те, що:

забронювати можна до 50% від військовозобов'язаних (на місяць бронюються ті, у кого є неточності в даних (тобто, вони потребують уточнення) і на шість місяців — у кого все в порядку;

якщо людина не стоїть на військовому обліку — вона заброньованою бути не може;

бронювання підприємству надається на час поки його визначено критично важливим (наразі такий статус дається на 1 рік). Коли підприємство продовжує статус критичності, тоді і перебронювання відбувається.

Щодо перевірки інформації про військовозобов'язаних в «Дії» заступник міністра економіки пояснив, що є така система «Оберіг», через яку інформація переводиться з паперового в електронний варіант.

«Наразі Міноборони та Мінцифри кинули всі сили для внесення інформації в „Оберіг“. І там можна буде перевіряти свої військово-облікові дані з обмеженим доступом. Однак, поки про терміни поки говорити важко», — йдеться у повідомленні.

Також Міноборони пропонувало погоджувати списки військовозобов'язаних із ТЦК, але Мінекономіки цю ідею не підтримало.