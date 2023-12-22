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22 грудня 2023, 13:33

Питання грошей від США та ЄС вирішене — Кулеба

Питання надання подальшої фінансової допомоги від США та ЄС вирішене, гроші Україні дадуть. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на форумі NV.

Питання надання подальшої фінансової допомоги від США та ЄС вирішене, гроші Україні дадуть.

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Допомога з США

Міністр запевняє, що американський Конгрес, який наразі не ухвалив рішення про додаткову допомогу Україні через суперечку республіканців з демократами, повернеться до розгляду питання після свят.

«8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення», — сказав він.

Кулеба додав: за його інформацією, обидві палати підтримують допомогу Україні (а також Ізраїлю і Тайваню).

Нагадаємо, що раніше президент Байден заявив, що подальшу фінансову допомогу Україні наразі неможливо затвердити, оскільки потрібне нове рішення Конгреса, а там розгорнулись баталії між політичними опонентами — республіканці вимагають, щоб перш за все гроші з американського бюджету виділили на захист кордону з Мексикою, де наростає проблема з іммігрантами.

Допомога від ЄС

Кулеба також впевнений, що в ЄС вдасться подолати спротив прем'єра Угорщини Віктора Орбана у питанні отримання нової чотирирічної програми допомоги на 50 млрд євро.

Він вважає, що її не затвердили на саміті 14−15 грудня тільки тому, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан «не міг дати так багато щастя» Україні після рішення про початок переговорів щодо вступу в Євросоюз.

«Дискусія щодо грошей продовжена на місяць, щоб уникнути вето Віктора Орбана. Якщо це вдасться зробити, ми отримаємо пакет від 27 держав. Якщо цього не вдасться зробити, ми все одно отримаємо пакет, але від 26 держав. Тому питання щодо грошей вирішене, і дата наступного саміту визначена», — сказав Кулеба.

До теми: Кабмін скоротив потребу у зовнішньому фінансуванні на $3,7 млрд

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Робин Гуд
Робин Гуд
22 грудня 2023, 14:30
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Сколько не говори слово «халва» — во рту слаще не станет.

У властей Украины всё как всегда — и Крым уже «практически освободили», и уже РФ «почти развалилась», и помощь все нам гарантированно предоставили, и экономика растёт большими темпами, и коррупция уже «практически искоренена», и в ЕС уже «можно сказать взяли» — и курс гривны стабильный, и дороги можно строить — т.к. война «почти закончилась» — и вообще проблем совсем немного.

Но этих врунов и любителей иллюзий ждёт в будущем разоблачение — время покажет, чего стоили все эти заявления.

Хотя, конечно, им ничего не будет — у них семьи за границами, куда и сами они при первой необходимости быстренько убегут «на нагретые места», а население оставят разгребать все эти последствия.
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