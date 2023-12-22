Приватбанк повернув державі 155 млрд докапіталізації

Приватбанк повернув 155 млрд грн державі, які були витрачені на його порятунок під час націоналізації. На це пішло сім років. Про це повідомив голова правління Герхард Бьош на форумі NV.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як зазначив Бьош, відшкодувати гроші вдалося завдяки надприбуткам у 2021 і 2023 роках.

«У Приваті справді в 2021 році був найбільший прибуток — 35 млрд. У 2023-му, хоча рік ще не закінчився, ми вже можемо сказати, що він буде майже удвічі більший. Якщо говорити про те, кому ми належимо, то все, що ми заробляємо, повертається нашому акціонеру, тобто українському народу», — сказав Бьош.

Нагадаємо, що держава націоналізувала Приватбанк наприкінці 2016 року. Протягом семи років колишні власники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов намагались через суди повернути його. Деякі процеси ще не завершились, але у 2023 році держава отримала принципове рішення Верховного Суду про неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам.

Читайте також: Зеленський підписав закон про оподаткування надприбутків банків