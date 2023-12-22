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22 грудня 2023, 12:40

Приватбанк повернув державі 155 млрд докапіталізації

Приватбанк повернув 155 млрд грн державі, які були витрачені на його порятунок під час націоналізації. На це пішло сім років. Про це повідомив голова правління Герхард Бьош на форумі NV.

Приватбанк повернув 155 млрд грн державі, які були витрачені на його порятунок під час націоналізації.
Герхард Бьош / Фото: NV

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Як зазначив Бьош, відшкодувати гроші вдалося завдяки надприбуткам у 2021 і 2023 роках.

«У Приваті справді в 2021 році був найбільший прибуток — 35 млрд. У 2023-му, хоча рік ще не закінчився, ми вже можемо сказати, що він буде майже удвічі більший. Якщо говорити про те, кому ми належимо, то все, що ми заробляємо, повертається нашому акціонеру, тобто українському народу», — сказав Бьош.

Нагадаємо, що держава націоналізувала Приватбанк наприкінці 2016 року. Протягом семи років колишні власники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов намагались через суди повернути його. Деякі процеси ще не завершились, але у 2023 році держава отримала принципове рішення Верховного Суду про неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам.

Читайте також: Зеленський підписав закон про оподаткування надприбутків банків

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 грудня 2023, 14:16
#
Только маленький момент — тогда курс был 26 гривен за доллар, а сейчас 38 гривен, и это по нынешнему курсу аж 226 млрд.
И еще такой незначительный вопрос -155 миллиардов гривен и на шесть лет. и под средний процент -14 в год это сколько? Кажется 226 млрд + 186 млрд и того — 412 млрд .
Кажется так.
Хорошая капитализация!
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
22 грудня 2023, 14:25
#
Никто почему-то не пишет откуда взялись эти «надприбутки» ПриватБанка. А секрет простой — Приват как государственный банк скупал массово ОВГЗ и депозитные сертификаты, генерируя прибыль с воздуха.

Заплатят за все эти государством нагенерированные проценты — обычные люди в следующие годы, потому что по сути весь этот «праздник» делался за счёт кредитов и внешней финансовой помощи. Но будут кричать конечно же про «перемогу» что таки гос. банк вернул деньги, а по факту — просто переливание с одного гос. кармана в другой — с генерирование процентов, которые оплатят обычные граждане + ещё и будущие поколения как в виде налогов, так и в виде девальвации.
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