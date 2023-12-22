Офіційний курс валют НБУ: Долар подорожчав на 4 копійки

Національний банк України встановив на 22 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 37,5964 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 4 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 22 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 41,28 грн.

До закриття міжбанку курс долара у покупці не змінився, а у продажу знизився на 1 копійку. Євро подорожчало на 17 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.

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