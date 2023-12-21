У НБУ пояснили падіння курсу гривні

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«У грудні чистий попит на іноземну валюту продовжив зростати, і, реагуючи на цю ситуацію, ми почали продавати більше на ринку. Водночас і відповідно до декларованих принципів ми почали дозволяти курсу, по-перше, послаблюватися, а потім із певним часом ще зі збільшенням цього попиту почали дозволяти йому більше послаблюватися», — сказав Ніколайчук.

Він зауважив, що до цього, у другій половині жовтня — першій половині листопада, ситуація на валютному ринку була сприятливою. Обсяги чистого попиту на іноземну валюту були мінімальними за останні кілька місяців, що дозволяло курсу гривні зміцнюватися.

Однак ця ситуація почала змінюватися з другої половини листопада, і в грудні чистий попит продовжив зростати. Реагуючи на це, Нацбанк збільшував продаж валюти на ринку, водночас дозволяючи курсу послаблюватися разом зі збільшенням попиту, додав заступник голови НБУ.

«Знову ж таки, ця ситуація є для нас абсолютно нормальною, ми декларували, що наші дії на ринку будуть адекватні відповідній ситуації, і курс повинен коливатися в обидва боки, ми згладжуємо ці коливання, водночас даємо змогу курсу виступати коригувальним механізмом і для валютного ринку, і для макроекономічних процесів», — зазначив Ніколайчук.

Нагадаємо

Національний банк встановив на 21 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 37,5516 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 23 копійки.

Раніше заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу з монетарної політики заявив, що падіння курсу гривні пов’язано з сезонними факторами.