Працює механізм плану Б: Марченко розповів про ризики фінансування на початку 2024 року

Міністр фінансів України Сергій Марченко розповів про ризики фінансування державного бюджету в січні-лютому 2024 року. Для покриття бюджетних видатків міністерство планує активізацію внутрішніх ресурсів. Про це він повідомив під час виступу на огляді макроекономічних прогнозів на 2024 рік від Центру економічної стратегії, передає Інтерфакс-Україна.

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«Ризики у нас є в січні-лютому. На жаль, у січні-лютому рішень, які ухвалені партнерами, недостатньо (для фінансування потреб бюджету на цей період, — ред.), щоб ми самостійно могли впоратися. Тому в нас наразі працює механізм плану Б», — сказав Марченко.

«Ми максимально наближатимемо ті ресурси, які ми можемо наблизити, на січень-лютий», — додав він.

Серед таких заходів міністр фінансів назвав авансову сплату дивідендів держкомпаній, а також збільшення обсягу запозичень на внутрішньому ринку.

Ситуація не критична

«Ситуація не критична, але є розуміння того, що в цей період нам потрібно максимально покладатися на внутрішній ресурс», — заявив глава Мінфіну.

При цьому він зазначив, що міністерство працює в кооперації з Національним банком.

Він також зауважив, що потенційним ризиком на наступний рік є ризик збільшувати видатки держбюджету на 2025 рік. За його словами, Україна передбачила в законі про держбюджет на наступний рік максимум, який могла виділити на сектор оборони та безпеки.

«Якщо не буде особливостей, то ситуація під контролем і ми можемо все профінансувати. Але найбільшу невизначеність нам формує сектор безпеки та оборони. Ми не можемо знати наперед, у який момент там чогось не вистачить. Занадто багато запитань щодо ефективності використання коштів саме за цим напрямом», — сказав Марченко.

Нагадаємо

Сьогодні, 21 грудня, Україна отримала 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС. Таким чином загальна бюджетна підтримка з боку Євросоюзу цьогоріч сягнула 18 млрд євро.

Раніше «Мінфін» писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро від ЄС.

Після завершення зустрічі лідерів ЄС Орбан повідомив, що вето накладено на допомогу Україні та що країни-члени ЄС повернуться до цього питання наступного року на новому саміті.

Президент Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші.

«У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей „мегапакет“. І це — сигнал, який ми хочемо надіслати Україні», — заявив він.