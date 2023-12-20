Національний банк України встановив на 20 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 37,3205 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 12 копійок.
20 грудня 2023, 8:00
Офіційний курс валют: НБУ знизив курс гривні на 12 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 20 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 40,92 грн.
До закриття міжбанку курс долара виріс на 17 копійок у купівлі та продажу. Євро виросло на 38 копійок у купівлі та на 37 копійок у продажу.
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Джерело: Мінфін
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