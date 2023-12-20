Офіційний курс валют: НБУ знизив курс гривні на 12 копійок

Національний банк України встановив на 20 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 37,3205 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 12 копійок.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

НБУ на 20 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 40,92 грн.

До закриття міжбанку курс долара виріс на 17 копійок у купівлі та продажу. Євро виросло на 38 копійок у купівлі та на 37 копійок у продажу.

Читайте: У Нацбанку пояснили, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.