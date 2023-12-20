У Німеччині хочуть вперше конфіскувати російські активи на 720 млн євро

Німеччина може конфіскувати заморожені російські активи на 720 млн євро . Це може стати першим подібним прецедентом в країні, раніше активи лише заморожували. Про це пише Spiegel.

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Федеральний прокурор Німеччини Петер Франк подав до суду клопотання про конфіскацію цих заморожених російських активів. Йдеться про гроші Національного розрахункового депозитарію Московської біржі. Ці активи були заморожені влітку 2022 року.

Підставою для конфіскації активів стала спроба російських власників перевести кошти на інший рахунок, одразу після включення активів до санкційного списку. Трансфер був заблокований. В Німеччині вважають, що це спроба обійти санкції й за це можна покарати росіян.

Німеччина від початку застосування санкцій мала великі труднощі навіть з відстеженням російських грошей. Навіть після створення спеціальної робочої групи це залишилося проблемою, тому що реальні власники елітної нерухомості, яхт і автомобілів ховаються за складними схемами.

Раніше «Мінфін» писав про те, що країни G7, Євросоюзу та Австралія у 2022 році заморозили активи центробанку росії на 260 млрд євро.

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