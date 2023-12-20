Країни G7, Євросоюзу та Австралія у 2022 році заморозили активи центробанку росії на 260 млрд євро, випливає з документа Єврокомісії, з яким ознайомилася Financial Times.
ЗМІ назвали вартість заморожених в G7, ЄС та Австралії активів росії
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Що відомо
Активи на 210 млрд євро заблокував ЄС, вони включають готівкові та державні облігації у євро, доларах та інших валютах, зазначає газета.
Переважна більшість із заблокованих у ЄС активів, на суму близько 191 млрд євро, перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.
На другому місці Франція, яка заблокувала активи на 19 млрд євро, випливає із даних національного мінфіну.
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Частка інших країн значно менша — наприклад, заморожені в Німеччині активи оцінюються приблизно в 210 млн євро, повідомили джерела газети.
Нагадаємо
Єврокомісія затвердила план використання прибутків від заморожених російських активів. Кошти підуть на відновлення України, але деталі поки що не розголошуються. Пропозиції комісії будуть передані Європейській раді для вивчення та ухвалення подальшого рішення.
Єврокомісія вирішила, що ці доходи слід використати для допомоги у відновленні України. Але це довгострокова мета, додав співрозмовник журналістів, а зараз Єврокомісія зосередилася на тому, щоб виділити прибутки від росактивів та «убезпечити» їх.
За даними Financial Times, Євросоюз має намір залучити 15 мільярдів євро із заморожених активів Росії для надання фінансової допомоги Україні.
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