ЗМІ назвали вартість заморожених в G7, ЄС та Австралії активів росії

Країни G7, Євросоюзу та Австралія у 2022 році заморозили активи центробанку росії на 260 млрд євро , випливає з документа Єврокомісії, з яким ознайомилася Financial Times.

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Що відомо

Активи на 210 млрд євро заблокував ЄС, вони включають готівкові та державні облігації у євро, доларах та інших валютах, зазначає газета.

Переважна більшість із заблокованих у ЄС активів, на суму близько 191 млрд євро, перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

На другому місці Франція, яка заблокувала активи на 19 млрд євро, випливає із даних національного мінфіну.

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