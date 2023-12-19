ЄС у 12-му пакеті санкцій вперше запровадив механізм конфіскації заморожених активів

Також, як повідомлялося раніше, нові обмеження включають заборону на постачання російських алмазів та ювелірних виробів, вона поступово вводитиметься з 1 січня.

Крім цього, 12-й пакет санкцій обмежує імпорт із росії виробів з алюмінію та зрідженого пропану.

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