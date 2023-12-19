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19 грудня 2023, 11:15

ЄС у 12-му пакеті санкцій вперше запровадив механізм конфіскації заморожених активів

Євросоюз опублікував 12 пакет санкцій. До нього, зокрема, вперше включили можливість конфіскувати фінансові активи російських юридичних чи фізичних осіб з метою подальших виплат компенсацій європейським компаніям, російська власність яких перейшла у власність держави чи російських компаній, йдеться у постанові Ради ЄС.

Євросоюз опублікував 12 пакет санкцій.
Фото: 24tv.ua

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Що відомо

Крім того, новий пакет санкцій розширює критерії включення до списків санкцій, поширюючи їх на «фізичні або юридичні особи, організації або структури, які стали бенефіціарами примусової передачі власності або контролю над організаціями, заснованими в росії, які раніше знаходилися у власності або під контролем ЄС».

Також, як повідомлялося раніше, нові обмеження включають заборону на постачання російських алмазів та ювелірних виробів, вона поступово вводитиметься з 1 січня.

Крім цього, 12-й пакет санкцій обмежує імпорт із росії виробів з алюмінію та зрідженого пропану.

Читайте також: ЄС затвердив 12 пакет економічних санкцій проти росії

Що ще увійшло до нового пакету санкцій:

  • ЄС включив туди 61 особу та 86 компаній та організацій. У тому числі санкції введено проти глави Республіки Башкортостан Радія Хабірова, голови мосміськдуми Олексія Шапошнікова, сина Дмитра Медведєва Іллі Медведєва, голови росфінмоніторингу Юрія Чиханчина, російської журналістки та радіоведучої Анни Шафран та керівника державного фонду «Захисники Вітчизни».

  • Під санкції також потрапив телеканал «Царгород». Він «матеріально підтримує дії, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», випливає з документа.

  • Серед юридичних осіб, на які поширюється новий пакет санкцій, є група Альфа-Страхування; низка підприємств ВПК, серед яких Челябінський тракторний завод та Тульський збройовий завод; приватні військові компанії «Редут», «Конвой», «Царські вовки», «РСБ-Груп»; організації у сфері IT, зокрема НДІ програмного забезпечення та компанії, зареєстровані у спеціальних економічних зонах; росфінмоніторинг.

Нагадаємо

ЄС затвердив 12 пакет санкцій проти росії в понеділок, 18 грудня. Після публікації в офіційному журналі ЄС документ набув чинності.

Джерело: Мінфін
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