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20 грудня 2023, 8:44

У «Дії» з'явиться інтерактивна карта укриттів

На Єдиному порталі державних послуг «Дія» з'явиться інтерактивна карта укриттів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 19 грудня.

На Єдиному порталі державних послуг «Дія» з'явиться інтерактивна карта укриттів.
Фото: kmu.gov.ua

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Карта укриттів

«Ухвалюємо постанову, яка уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами та підприємствами, акумулювання даних в інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами», — сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що вся інформація про наявність укриттів буде доступна через «Дію» у вигляді інтерактивної карти.

Читайте: В «Дії» відтепер можна обміняти житловий сертифікат на житло

«Кожен українець зможе оцінити стан укриття, надіслати скаргу або подати свою пропозицію. Аналогічна система вже працює щодо «Пунктів незламності», — додав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що із півночі 20 грудня у «Дії» запрацює послуга купівлі-продажу автомобілів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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