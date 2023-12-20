У «Дії» з'явиться інтерактивна карта укриттів

На Єдиному порталі державних послуг «Дія» з'явиться інтерактивна карта укриттів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 19 грудня.

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Карта укриттів

«Ухвалюємо постанову, яка уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами та підприємствами, акумулювання даних в інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами», — сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що вся інформація про наявність укриттів буде доступна через «Дію» у вигляді інтерактивної карти.

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«Кожен українець зможе оцінити стан укриття, надіслати скаргу або подати свою пропозицію. Аналогічна система вже працює щодо «Пунктів незламності», — додав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що із півночі 20 грудня у «Дії» запрацює послуга купівлі-продажу автомобілів.