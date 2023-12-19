Зеленський анонсував послугу купівлі та продажу авто в «Дії»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що із півночі 20 грудня у «Дії» запрацює послуга купівлі-продажу автомобілів. Про це він заявив під час виступу на Diia Summit, передає Інтерфакс-Україна.

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«Можна буде купити або продати авто через смартфон та отримати новий техпаспорт та номери. І сьогодні уряд представить це у деталях», — зазначив він.

Як уточнив Зеленський, «Дія» дозволяє мати 14 цифрових документів у смартфоні та пропонує понад 130 онлайн-сервісів. Портал та застосунок охоплюють 20 млн користувачів.

Що кажуть у МВС

Як зазначив міністр внутрішніх справ, перереєстрація авто в «Дії» означає, що більше немає потреби їздити в сервісні центри МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, сплачувати квитанції в конкретних банках, завчасно записуватись в електронну чергу, повідомляє РБК-Україна.

«Швидкість та відсутність будь-яких бюрократичних процесів — наш пріоритет», — сказав Клименко.

Він звернув увагу, що скористатися перереєстрацією зможуть тільки ті, хто продає авто вперше за рік, тож перекупи не зможуть скористатися дією для своїх «схем».

«Все що вам треба — розпочати купівлю/продаж у застосунку, дотримуватися підказок «Дії» та засвідчити проект договорю «Дія.підписом». Далі все зробимо за вас, залишиться тільки домовитися про передачу та отримання коштів», — додав Клименко.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що «Дія» долучилася до ініційованої Єврокомісією розробки EU Digital Wallet — цифрового гаманця для громадян Європейського Союзу.