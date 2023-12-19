Зеленський анонсував послугу купівлі та продажу авто в «Дії»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 грудня 2023, 16:24

Зеленський анонсував послугу купівлі та продажу авто в «Дії»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що із півночі 20 грудня у «Дії» запрацює послуга купівлі-продажу автомобілів. Про це він заявив під час виступу на Diia Summit, передає Інтерфакс-Україна.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що із півночі 20 грудня у «Дії» запрацює послуга купівлі-продажу автомобілів.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Можна буде купити або продати авто через смартфон та отримати новий техпаспорт та номери. І сьогодні уряд представить це у деталях», — зазначив він.

Як уточнив Зеленський, «Дія» дозволяє мати 14 цифрових документів у смартфоні та пропонує понад 130 онлайн-сервісів. Портал та застосунок охоплюють 20 млн користувачів.

Що кажуть у МВС

Як зазначив міністр внутрішніх справ, перереєстрація авто в «Дії» означає, що більше немає потреби їздити в сервісні центри МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, сплачувати квитанції в конкретних банках, завчасно записуватись в електронну чергу, повідомляє РБК-Україна.

«Швидкість та відсутність будь-яких бюрократичних процесів — наш пріоритет», — сказав Клименко.

Він звернув увагу, що скористатися перереєстрацією зможуть тільки ті, хто продає авто вперше за рік, тож перекупи не зможуть скористатися дією для своїх «схем».

«Все що вам треба — розпочати купівлю/продаж у застосунку, дотримуватися підказок «Дії» та засвідчити проект договорю «Дія.підписом». Далі все зробимо за вас, залишиться тільки домовитися про передачу та отримання коштів», — додав Клименко.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що «Дія» долучилася до ініційованої Єврокомісією розробки EU Digital Wallet — цифрового гаманця для громадян Європейського Союзу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+45
Vadim531
Vadim531
19 грудня 2023, 16:26
#
Лучше б он анонсував окончание войны!
+
0
matroskin
matroskin
19 грудня 2023, 16:45
#
:)
А шо Украина на кого-то напала ?
+
0
Lolik1837
Lolik1837
19 грудня 2023, 17:18
#
«Лучше б он анонсував окончание войны!»

«А шо Украина на кого-то напала ?»

:)

А обязательно на кого-то напасть, что бы анонсировать окончание войны ?

Перевернутая какая то логика
+
0
matroskin
matroskin
19 грудня 2023, 17:40
#
А, ну я Вам анонсирую: окончание войны-завтра. Можете радоваться война окончена.
Вам же без разницы кто её окончил.
:)
+
0
Tido oss
Tido oss
19 грудня 2023, 17:53
#
Ты мусур, а зеля призидент если ти анонсируеш *** если зеля то не
+
0
stas12345
stas12345
19 грудня 2023, 16:48
#
Так ни в одном документе официальном война не объявлена. Поэтому это всё фейки
+
0
Klimo
Klimo
19 грудня 2023, 16:54
#
А рстаможка?! Уже +1 года кормять народа…
+
0
Teide
Teide
19 грудня 2023, 17:05
#
Гроші і машини теж через «Дію» будуть передаватись? Реєстрація і продаж — це різні речі.
+
0
innapcholko
innapcholko
19 грудня 2023, 17:26
#
А почему ЗЕ не анонсирует, что собираются мобилизировать женское население?

Каким-то непотребством забивают баки…
+
0
matroskin
matroskin
19 грудня 2023, 17:43
#
Как можно анонсировать 19/12/23 то что уже есть с 24/02/2022?
Или Вы с какой страны?
+
0
innapcholko
innapcholko
19 грудня 2023, 18:23
#
Готовят кое-что новое, хотят всех женщин мобилизировать, а не только военно обязаных.
Да еще хотят убрать категорию призывников «ограничено годен»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають innapcholko, Lolik1837 и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами