В «Дії» відтепер можна обміняти житловий сертифікат на житло

На Єдиному порталі державних послуг «Дія» запустили обмін житлового сертифіката на житло. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час Дія Summit, пише ЕП.

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Що відомо

«Тепер це працюватиме онлайн. Цей тиждень — стартовий, далі послуга буде масштабуватись», — сказав президент.

Він нагадав, що зараз середній розмір житлового сертифіката 2 млн грн.

На сьогодні громадянами вже подано 7457 заяв. Сформовано 1432 житлових сертифікатів.