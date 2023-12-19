На Єдиному порталі державних послуг «Дія» запустили обмін житлового сертифіката на житло. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час Дія Summit, пише ЕП.
19 грудня 2023, 17:13
В «Дії» відтепер можна обміняти житловий сертифікат на житло
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
«Тепер це працюватиме онлайн. Цей тиждень — стартовий, далі послуга буде масштабуватись», — сказав президент.
Він нагадав, що зараз середній розмір житлового сертифіката 2 млн грн.
На сьогодні громадянами вже подано 7457 заяв. Сформовано 1432 житлових сертифікатів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі