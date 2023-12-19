Фонд гарантування розпродає активи банків-банкрутів майже на 600 млн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочинає продаж активів 11 банків, що ліквідуються. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 594,9 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Найбільшу частку в загальній сумі продажів становлять права вимоги за кредитами. Їхня початкова ціна становить 412,7 млн грн. Крім того, на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби на суму 87,8 млн грн, дебіторська заборгованість перед банками на суму 93,4 млн грн та цінні папери на суму 1,1 млн грн.

Усі заплановані аукціони відбудуться впродовж тижня з 18 по 22 грудня 2023 року.

Серед банків, активи яких будуть продані, такі:

АТ «МР БАНК» — на суму 199,7 млн грн;

АТ «МЕГАБАНК» — на суму 122,3 млн грн;

ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» — на суму 104,7 млн грн;

АТ «Банк «Фінанси та кредит» — на суму 69,1 млн грн;

АТ «Айбокс Банк» — на суму 68,4 млн грн;

ПАТ «АКБ «Капітал» — на суму 16,9 млн грн;

АТ «БАНК СІЧ» — на суму 9,6 млн грн;

АТ «Банк Форвард» — на суму 2,0 млн грн;

АТ «Дельта Банк» — на суму 1,5 млн грн;

АТ «Місто Банк» — на суму 0,6 млн грн;

ПУАТ «Фідобанк» — на суму 0,4 млн грн.

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