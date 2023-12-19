Фонд гарантування розпродає активи банків-банкрутів майже на 600 млн

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 грудня 2023, 18:01

Фонд гарантування розпродає активи банків-банкрутів майже на 600 млн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочинає продаж активів 11 банків, що ліквідуються. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 594,9 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочинає продаж активів 11 банків, що ліквідуються.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найбільшу частку в загальній сумі продажів становлять права вимоги за кредитами. Їхня початкова ціна становить 412,7 млн грн. Крім того, на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби на суму 87,8 млн грн, дебіторська заборгованість перед банками на суму 93,4 млн грн та цінні папери на суму 1,1 млн грн.

Усі заплановані аукціони відбудуться впродовж тижня з 18 по 22 грудня 2023 року.

Серед банків, активи яких будуть продані, такі:

  • АТ «МР БАНК» — на суму 199,7 млн грн;
  • АТ «МЕГАБАНК» — на суму 122,3 млн грн;
  • ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» — на суму 104,7 млн грн;
  • АТ «Банк «Фінанси та кредит» — на суму 69,1 млн грн;
  • АТ «Айбокс Банк» — на суму 68,4 млн грн;
  • ПАТ «АКБ «Капітал» — на суму 16,9 млн грн;
  • АТ «БАНК СІЧ» — на суму 9,6 млн грн;
  • АТ «Банк Форвард» — на суму 2,0 млн грн;
  • АТ «Дельта Банк» — на суму 1,5 млн грн;
  • АТ «Місто Банк» — на суму 0,6 млн грн;
  • ПУАТ «Фідобанк» — на суму 0,4 млн грн.

Читайте також: Фонд гарантування виставив на продаж акції біржі ПФТС і бюро кредитних історій

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами