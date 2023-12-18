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18 грудня 2023, 17:01

Фонд гарантування виставив на продаж акції біржі ПФТС і бюро кредитних історій

20 грудня на АТ «Фондова біржа ПФТС» відбудуться відкриті торги з продажу цінних паперів, що перебувають на балансі банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Про це йдеться на сайті ФГВФО.

20 грудня на АТ «Фондова біржа ПФТС» відбудуться відкриті торги з продажу цінних паперів, що перебувають на балансі банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

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На окремі аукціони виставлено шість лотів: 5 лотів — з продажу акцій АТ «Фондова біржа ПФТС», 1 лот — з продажу акцій ПРАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій». Обидва емітенти є діючими компаніями, чиї акції допущені до торгів на фондовій біржі.

  • Лот 1: 56 акцій простих іменних АТ «Фондова біржа ПФТС» (ISIN UA4000050843), що перебувають на балансі АТ АКБ «Аркада». Стартова ціна лоту — 56 000 грн.
  • Лот 2: 60 акцій простих іменних АТ «Фондова біржа ПФТС» (ISIN UA4000050843), що перебувають на балансі АТ «Мегабанк». Стартова ціна лоту — 60 000 грн.
  • Лот 3: 60 акцій простих іменних АТ «Фондова біржа ПФТС» (ISIN UA4000050843), що перебувають на балансі АТ «МР Банк». Стартова піна лоту — 60 000 грн.
  • Лот 4: 60 акцій простих іменних АТ «Фондова біржа ПФТС» (ISIN UA4000050843), перебувають на балансі ПАТ «Промінвестбанк». Стартова ціна лоту — 60 000 грн.
  • Лот 5: 55 акцій простих іменних АТ «Фондова біржа ПФТС» (ISIN UA4000050843), що перебувають на балансі АТ «Айбокс банк». Стартова ціна лоту — 62 142,85 грн.

І ще одним окремим лотом (Лот 6) на продаж виставлено 50 акцій простих іменних ПРАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (ISIN UA4000044853), що перебувають на балансі АТ «МР Банк». Стартова ціна лоту — 50 000 грн.

Цінні папери (акції прості іменні) виставляються на продаж на відкриті аукціони, які проводитимуться за гібридною голландською моделлю, що передбачає автоматичне покрокове зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапу подання закритих цінових пропозицій і фінальної цінової пропозиції.

Кінцевий термін подання замовлення на придбання цінних паперів на відкритих торгах — 15:00 19 грудня.

Джерело: Мінфін
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